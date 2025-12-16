BOMBA: La Ferrari CONFERMA che Lewis Hamilton è stato un PROBLEMA

La Ferrari ha riconosciuto che la partenza di Lewis Hamilton è stata un grattacapo anche internamente.

Matteo Togninalli, responsabile dell'ingegneria di pista della Scuderia, ha dichiarato quanto segue in un'intervista: "Cambiare pilota e cambiare squadra, soprattutto per un pilota come Lewis, che ha trascorso 10 anni con la stessa squadra e ha una certa esperienza, è molto difficile per entrambe le parti, per il pilota e per la squadra.

"Ogni squadra opera in modo leggermente diverso; sei abituato a certe persone e a certe cose in modo radicato. Per contestualizzare, Lewis stava vincendo campionati del mondo e quest'anno non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di lottare per il campionato del mondo.

"Quindi la frustrazione crea questa situazione. Penso che ciò che sembra dall'esterno sia molto peggio di quanto non sia in realtà. Penso che il rapporto con Lewis, quello che stiamo costruendo con lui, sia estremamente positivo", ha detto.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

