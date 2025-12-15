La loro grandezza è finita! La Ferrari riceve la peggiore notizia prima della nuova stagione

Fred Vasseur non ha idea di quanto sarà competitivo il team Ferrari nel 2026, soprattutto dopo un 2025 che si è rivelato estremamente deludente.

Il direttore della scuderia francese ha dovuto rispondere alle critiche subito dopo che la squadra non è riuscita a vincere nemmeno una gara durante l’intera stagione, una situazione che non si vedeva dal 2021.

L’anno scorso è stato un duro colpo per la scuderia italiana, rimasta senza successo in ogni Gran Premio, e questo ha aumentato la pressione per tornare a competere al massimo, specialmente con l’arrivo di Lewis Hamilton all’inizio dell’anno.

Vasseur ha ribadito l’importanza di concentrarsi esclusivamente sul proprio progetto, senza sprecare energie cercando di analizzare la situazione delle altre scuderie.

“Nel mondo dello sport il confronto è inevitabile”, ha dichiarato, come riportato da PlanetF1, aggiungendo: “Posso offrire una prestazione eccezionale, ma se qualcun altro ce la fa meglio rischio di sembrare incompetente. Quanto più ti dedichi al progetto, tanto più crescono le tue possibilità. Nessuno può prevedere se McLaren, Red Bull o Alpine finiranno davanti a noi.”

Leclerc

Vasseur ha anche commentato le osservazioni di Leclerc, spiegando che è normale per un pilota sentirsi deluso ottenendo una posizione inferiore, ma che l’essenziale rimane mantenere un atteggiamento costruttivo indipendentemente dal risultato.

“Rispetto all’anno scorso, quello Charles non è più lo stesso, ma se il giorno successivo gli chiedi cosa desidera per la squadra, il suo approccio resta invariato: lavorare per migliorare. Anche quando siamo in testa, la mia attitudine durante la riunione del lunedì non cambia.”

Le grandi aspettative per il 2026 spingono il dirigente a essere cauto, sottolineando che nessuno sa se McLaren, Red Bull o Alpine riusciranno a superare Ferrari. “L’importante non è perdersi nel tentativo di capire se gli altri sono davanti o indietro, ma individuare le aree in cui possiamo migliorare, che tu sia in P1 o in P10. Ogni analisi della giornata – sia che si tratti di Alpine, Williams, Red Bull o della nostra squadra – ha un solo obiettivo: impegnarsi al massimo per fare sempre meglio.”

