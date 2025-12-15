Hamilton se ne va? La Ferrari conferma il suo ingaggio per il 2026

Ferrari ha confermato che la pilota danese Alba Larsen rappresenterà la scuderia nella stagione 2026 della F1 Academy. Fin da quando le dieci squadre di F1 hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa, Ferrari aveva scelto Maya Weug, che quest’anno era andata vicina a strappare il titolo a Doriane Pin.

Le regole della F1 Academy prevedono infatti che una pilota possa competere solo per due stagioni, poiché la categoria, a livello di Formula 4, si pone l’obiettivo di far decollare la carriera delle donne nel motorsport. Dopo la conclusione della stagione 2025, Weug ha partecipato a una prova con una GT3, mentre Ferrari annunciava già la sua nuova acquisizione per il 2026.

Alba Larsen si è iscritta all’accademia piloti della scuderia in agosto e si prepara ora a disputare la sua seconda stagione in F1 Academy, dopo aver corso con il monoposto di MP Motorsport, sponsorizzato da Tommy Hilfiger.

Nel 2026, la giovane pilota di 17 anni affronterà un calendario particolarmente intenso, arricchendosi di esperienza anche in competizioni formative come il Campionato F4 degli Emirati Arabi Uniti e il Campionato Britannico di F4.

Larsen farà un grande salto con Ferrari

Nella stagione 2025 della F1 Academy, Larsen si è classificata al settimo posto del campionato, totalizzando 10 punti in 14 gare. Pur non avendo ancora raggiunto il podio, l’esperienza maturata le darà il vantaggio necessario per emergere tra le concorrenti, continuando al contempo la collaborazione con MP Motorsport.

La prossima stagione, infatti, la categoria tornerà a far parte del palinsesto di supporto alla Formula 1, con tappe in Cina, Arabia Saudita, Canada, Silverstone, Zandvoort, COTA e Las Vegas.

«Correre per Ferrari in F1 Academy è un sogno divenuto realtà», ha dichiarato Larsen. «Ho sempre ammirato la scuderia sin da bambina, e indossare il rosso mi sembra surreale: è un onore immenso. Fin dall’iniziativa FIA Girls on Track ho sentito il loro sostegno e ora far parte della squadra più iconica del motorsport rappresenta un vero privilegio. Sono pronta a dare tutto per la Scuderia. Viva il rosso!»

