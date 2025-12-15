Audi riceve un aiuto MOSTRUOSO per il suo arrivo in F1
La squadra Audi presenterà il design della sua nuova monoposto il prossimo 20 gennaio. Il team tedesco debutterà in Formula 1 questa stagione sotto il nome Audi Revolut F1 Team.
Fin dal 2022, anno in cui è stato confermato ufficialmente l’ingresso in questo campionato, l’azienda ha investito tutte le proprie energie per garantire il successo di questo ambizioso progetto.
A supporto della sfida, Audi ha puntato sull’esperienza di Mattia Binotto, ex direttore Ferrari, per guidare lo sviluppo della nuova unità di potenza, mentre Jonathan Wheatley, proveniente da Red Bull, si occuperà degli aspetti organizzativi e tecnici del team.
Data di lancio Audi
Il 20 gennaio, durante un evento a Berlino, il team Audi Revolut F1 svelerà la livrea della sua monoposto, sancendo l’immagine ufficiale della vettura, pur rimanendo ancora da vedere in azione sul circuito.
Contestualmente, il passaggio da Sauber ad Audi è stato completato: il centro tecnologico di Bicester è stato ribattezzato Audi Motorsport Technology Centre UK, simbolo di un ulteriore importante passo avanti per il progetto.
