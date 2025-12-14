RIVELATO: Il più grande TORMENTO della carriera di Hamilton in F1

Lewis Hamilton è ritenuto da molti il miglior pilota di Formula 1 di tutti i tempi. Da anni sia gli appassionati che gli esperti riconoscono il talento innato e l’impareggiabile figura del britannico. Tuttavia, una gara continua a macchiare il suo palmarès: il Gran Premio di Abu Dhabi 2021.

Con sette titoli mondiali al suo attivo, si discute ancora su cosa sarebbe potuto accadere se quella conclusione si fosse svolta in modo diverso. I sostenitori di Hamilton sostengono con passione che avrebbe meritato un ottavo titolo mondiale. Oggi, a 40 anni e dopo il periodo d’oro con la Mercedes, il pilota si trova ad affrontare nuove sfide in Ferrari.

Dal 2014 al 2020 gli Silver Arrows hanno dominato ogni campionato: Hamilton ha conquistato sei titoli e, sebbene nel 2016 il compagno Nico Rosberg abbia momentaneamente scalato la vetta, il successo è rimasto nella famiglia Mercedes. Inoltre, la scuderia guidata da Toto Wolff ha trionfato nel campionato costruttori in otto stagioni consecutive, compreso il 2021, nonostante una campagna segnata da polemiche.

Abu Dhabi 2021 continua a ombreggiare la storia della Mercedes

Cosa è realmente accaduto? Hamilton e il suo rivale per il titolo, Max Verstappen, si presentavano all'ultima gara con lo stesso punteggio, portando il campionato a una decisione all'ultimo respiro. Il pilota della Mercedes era sulla via della vittoria quando fu decretata l’entrata della safety car, una scelta che favorì in maniera decisiva l’olandese.

Il ricordo del momento in cui Toto Wolff riprese Michael Masi per radio dal box è ancora vivido. La decisione, seppur contestata, ha influito pesantemente sull’esito del campionato e molti la giudicano stata sbagliata. In un’intervista al Telegraph, Wolff ha ammesso: "Non l’abbiamo mai superato". Ha inoltre rivelato che l’ex stella Hamilton ripensa quotidianamente a quell’incidente e alle occasioni perse, spiegando: "Ieri ne abbiamo parlato; ogni giorno il tema è presente all’interno del team".

Entrambi i piloti hanno dimostrato di meritare il titolo, ma, per usare una metafora calcistica, è stato come se l’arbitro avesse commesso un errore irreversibile: il gol era già stato segnato e la partita era ormai finita.

