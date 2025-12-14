O tutto o niente! È allora che la Ferrari scoprirà se sarà competitiva o umiliata in F1.

Charles Leclerc ha definito il fattore determinante che potrà far capire se la prossima stagione riuscirà a regalarci performance competitive o se il rischio di tornare a rincorrere gli avversari sarà concreto.

In un anno in cui la Ferrari non ha potuto competere con i migliori team, come Mercedes e McLaren, il pilota monegasco ha commentato le nuove regolamentazioni in arrivo per la Formula 1, precisando che il futuro è ancora tutto da scrivere.

"Tutto è un'incognita, non posso rivelare nulla in anticipo; la prossima stagione rappresenta ancora un grande quesito", ha dichiarato Leclerc. "Abbiamo affrontato sfide importanti e cercato di prendere le decisioni giuste. Tuttavia, solo il tempo e il risultato della prima gara sapranno dirci se siamo sulla strada giusta."

Quanto guadagna Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc milita in Formula 1 da otto stagioni, e l'analisi che segue si concentra sul suo attuale contratto con la Scuderia Ferrari. Secondo quanto riportato da EL CEO, media specializzato nel settore economico, il pilota monegasco incassa 34 milioni di dollari per le stagioni 2024 e 2025. Nel 2023 ha percepito 19 milioni, mentre durante le stagioni 2021 e 2022 il suo salario annuale si attestava sui 12 milioni di dollari. Complessivamente, nel corso della sua carriera in massima serie, Leclerc ha guadagnato 129 milioni di dollari.

È fondamentale sottolineare che queste cifre si riferiscono esclusivamente al salario base, escludendo eventuali bonus o compensi extra derivanti da sponsor e accordi privati con il team. Il pilota ha debuttato in Formula 1 con Sauber nel 2018 e, dal 2019, corre con la Ferrari, continuando a puntare con determinazione alla conquista del Campionato Piloti.

