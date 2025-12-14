La McLaren sta crollando? Il team dà a Norris un codardo.
La McLaren sta crollando? Il team dà a Norris un codardo.
La McLaren F1 è al centro di una controversia dopo le emozionanti celebrazioni che hanno sancito il titolo mondiale di Lando Norris e il commento scherzoso del direttore del team, Zak Brown, il quale ha definito il pilota "codardo". Tale epoca di euforia, vissuta intensamente da Norris, ha diviso opinioni tra gli addetti ai lavori, in quanto il termine usato da Brown, pur in tono ironico, ha sollevato non poche critiche e interpretazioni differenti sul significato reale del suo commento.
Nella gara finale ad Abu Dhabi, Norris si è assicurato il terzo posto, frutto di una prestazione determinante che gli ha permesso di conquistare il tanto ambito titolo mondiale. Dopo la corsa, il pilota, visibilmente commosso, ha festeggiato insieme ai genitori, Adam Norris e Cisca Wauman, che lo hanno sostenuto sin dai primi passi nel karting. Nel corso delle trasmissioni radio, l'entusiasmo nel rendere omaggio al contributo familiare è stato palpabile, pur costituendo per alcuni un'occasione per rievocare episodi simili del passato, come quello vissuto da Óscar.
La critica di Rosberg a Brown su Piastri
Nonostante il messaggio rivolto a Norris fosse per lo più di congratulazioni, il campione del mondo del 2016, Nico Rosberg, ha espresso delle critiche nei confronti del commento di Brown indirizzato a Piastri. Durante la conferenza post-gara, il dirigente aveva mostrato ottimismo e aveva elogiato il pilota australiano per una stagione straordinaria, in cui aveva collezionato sette vittorie. Rosberg, tuttavia, ha sottolineato come in un momento così delicato sarebbe stato opportuno adottare un tono più empatico.
In diretta su Sky Sports F1, Rosberg ha dichiarato: "Forse Zak avrebbe potuto esprimere maggior comprensione, magari dicendo: 'Il prossimo anno sarà il tuo anno', invece di lasciarsi travolgere dall'euforia. Capisco bene che in quell'attimo l'emozione contagiava ogni gesto, ma questo episodio evidenzia come anche una battuta possa scatenare reazioni forti nel mondo della Formula 1."
