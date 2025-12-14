ULTIME NOTIZIE: Max Verstappen ha problemi di salute
È stato rivelato il problema di salute che ha impedito a Max Verstappen di partecipare alla cerimonia di premiazione di Lando Norris.
In un videomessaggio indirizzato a tutti i piloti e ai membri del team riuniti in Uzbekistan, il pilota ha rivelato che i medici gli avevano sconsigliato di volare a causa della sua malattia.
"Ciao a tutti, sono Max. Mi dispiace di non poter essere con voi stasera. I medici mi hanno sconsigliato di volare. Vorrei cogliere l'occasione per congratularmi con il nostro Presidente Mohammed Ben Sulayem per la sua rielezione. Sono sicuro che ci aspettano momenti molto emozionanti", ha detto con convinzione.
"Voglio anche congratularmi con tutti i vincitori. So quanto lavorate duramente e quanto sia meritato ogni risultato, quindi siate molto orgogliosi e godetevi questa serata."
"E, naturalmente, un ringraziamento speciale alla McLaren e, in particolare, a Lando. È stato incredibile competere con voi fino alla fine della stagione", ha detto nel suo videomessaggio.
