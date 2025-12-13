Lewis Hamilton potrebbe mettere nei guai Max Verstappen con la FIA

Max Verstappen si è dichiarato malato e pertanto non parteciperà al gala FIA in Uzbekistan. Tuttavia, potrebbe incorrere in una sanzione da parte degli organizzatori.

Nel 2021, anche Lewis Hamilton era assente dall'evento e ha ricevuto una multa per non aver partecipato all'incoronazione di Verstappen come campione, dopo aver perso il titolo controverso nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi.

Il pilota, attualmente secondo in classifica, non potrà partecipare a causa di un raffreddore. La notizia è stata ulteriormente confermata dal suo ritiro da una sessione di simulazione con Gamergy a causa della sua influenza.

In una dichiarazione si legge: "Purtroppo, Max Verstappen e il suo team ci hanno informato che non sta bene e, pertanto, non potrà partecipare alla finale dell'Heineken Player 0.0 al GAMERGY. Sappiamo quanto fosse entusiasta dell'evento, che supporta da diversi anni, e quanto fosse desideroso di condividere momenti con altri piloti di simulazione.

Si scusa con i tifosi che speravano di vederlo lì. Non vediamo l'ora di assistere a una finale emozionante e di incoronare il nuovo Campione del Mondo dell'Heineken Player 0.0."

Sebbene Hamilton fosse assente dall'evento nel 2021 e gli sia stata inflitta una multa di 50.000 euro, la sua protesta nasceva dalla direzione del Gran Premio di Abu Dhabi di quella stagione. Vale la pena notare che la multa è stata destinata a iniziative per la diversità nel motorsport.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

