Rivelate informazioni chiave sul ritiro di Lewis Hamilton!

Si ritiene che Lewis Hamilton potrebbe ritirarsi dalla F1 se deludesse di nuovo nel 2026; tuttavia, il team di Carlos Sainz esclude questa possibilità.

Parlando delle previsioni sulle prestazioni dei motori per la prossima stagione, James Vowles ha commentato in un'intervista: "Nessuno lo sa, nessun produttore di motori sa dove saranno.

"Alcune delle speculazioni provenivano da un team e da un produttore che cercavano di creare una narrazione per giustificare i cambiamenti, per essere chiari. Nessuno lo sa davvero, dubito fortemente che la Ferrari abbia fatto un cattivo lavoro.

"Honda è stata il punto di riferimento quest'anno. Non sarà il 2014", ha osservato il team principal del pilota madrileno.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

