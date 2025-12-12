MISURE DISPERATE: Ferrari firma un ACQUISTO dalla Mercedes per il 2026

La Ferrari cercherà di evitare un altro disastro come quello del 2025 e ha già adottato misure drastiche, tra cui un ingaggio da parte della Mercedes.

Come segnalato dall'account @simsgazette su X.com, la Scuderia avrebbe aggiunto un nuovo membro alle sue fila: "La specialista in aerodinamica Giulia Zoppini si unisce alla Scuderia Ferrari dalla Mercedes", hanno riferito.

Il team di Maranello arriva da una stagione deludente, segnata dal debutto di Lewis Hamilton, che non ha potuto fare a meno di lamentarsi delle prestazioni della SF-25 settimana dopo settimana.

Con l'arrivo di una nuova era di regolamenti, la Ferrari e i suoi piloti sperano di ritrovare il livello di prestazioni atteso dai suoi milioni di tifosi in tutto il mondo.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

