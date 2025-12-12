SHOCK: Svelato un segreto VERGOGNOSO su Lewis Hamilton, tutto a causa della Mercedes

La Mercedes ha rivelato un controverso segreto sul coinvolgimento di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Abu Dhabi del 2021.

Con sette titoli mondiali all'attivo, il dibattito su cosa sarebbe potuto succedere se quell'ultima gara ad Abu Dhabi si fosse svolta diversamente continua a infuriare tra i tifosi, che sostengono che Hamilton meriti un ottavo titolo.

In un'intervista al Telegraph, Wolff ha confessato: "Non ci siamo ancora ripresi". Il team manager austriaco ha rivelato che Hamilton ripensa ancora a quel momento e a cosa sarebbe potuto essere.

"Entrambi i piloti meritavano di essere campioni, ma l'arbitro ha commesso un errore, come quando qualcuno segna un gol nel calcio, e non si può più tornare indietro. Il gol è segnato, la partita è finita", ha rivelato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

