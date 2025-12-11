Mercedes potrebbe accusare la Ferrari di averle sottratto uno dei suoi design a causa di Lewis Hamilton.

Secondo quanto riportato da Motorsport Italia, il sette volte campione del mondo avrebbe richiesto modifiche al volante per il 2026: "In particolare, Ferrari sembra intenzionata a intraprendere una nuova strada, avvicinandosi in parte alla filosofia che Hamilton aveva contribuito a definire durante la sua esperienza in Mercedes.

"Nel volante testato da Arthur Leclerc durante la FP1, i controlli inferiori sono stati ridotti da sei a tre, come faceva il pilota britannico nel suo precedente lavoro a Brackley.

"Tale scelta implica che le funzioni secondarie siano state integrate in sottomenu differenziati, consentendo di rendere il volante significativamente più compatto e caratterizzato da un taglio netto nella parte inferiore, un richiamo allo stile tipico di Mercedes o Sauber – una decisione adottata anche su richiesta di Valtteri Bottas, che in passato aveva tratto ispirazione dall’iconica scuderia".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

