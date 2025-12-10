Charles Leclerc ha confermato l'urgenza di conquistare titoli con la Ferrari, tra le voci su una sua possibile partenza.

In alcune dichiarazioni pubblicate da The Race, il pilota monegasco ha commentato la situazione all'interno della Scuderia: "Sì, credo ancora di poter diventare campione del mondo con la Ferrari.

"E il prossimo anno sarà un anno cruciale. È difficile, ma allo stesso tempo, onestamente, credo che tutta la squadra sia molto motivata per il prossimo anno, perché è un grande cambiamento, una grande opportunità per mostrare di cosa è capace la Ferrari.

"Ed è ora o mai più. Quindi spero davvero che inizieremo questa nuova era con il piede giusto, perché, sì, è importante per i prossimi quattro anni", ha affermato.

Correlato: SCANDALO: La Ferrari ha ricevuto MILIONI dalla Cadillac per Checo Pérez

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato