Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno aperto la giornata del test di post-stagione della Formula 1 2025 con risultati molto osservati dal paddock.

In mezzo a un programma intenso dedicato allo sviluppo delle gomme per il 2026, diversi piloti hanno firmato tempi significativi sotto il solleone di Abu Dhabi. Patricio O'Ward ha poi brillato nella sessione, mostrando un ritmo competitivo lungo tutto il test.

Il miglior crono è stato stabilito da Jack Crawford con l’Aston Martin in 1:23.766, davanti a Paul Aron sull’Alpine e Luke Browning sulla Williams. Pato O’Ward ha concluso settimo con il suo giro migliore in 1:25.418, finendo alle spalle di Frederik Vesti, Ayumu Iwasa e Kimi Antonelli; tuttavia, il pilota messicano ha superato diversi nomi importanti della griglia.

La sua McLaren, infatti, ha chiuso davanti a Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris, Alex Albon, Charles Leclerc, Carlos Sainz e molti altri. Va ricordato che questi test sono utilizzati principalmente per provare le gomme della stagione seguente.

Test post‐stagionali 2025

Posizione Pilota 1 Jack Crawford 2 Paul Aron 3 Luke Browning 4 Frederik Vesti 5 Ayumu Iwasa 6 Kimi Antonelli 7 Pato O'Ward 8 Ryo Hirakawa 9 Dino Beganovic 10 Oscar Piastri 11 Lewis Hamilton 12 Lando Norris 13 Alex Albon 14 Charles Leclerc 15 Carlos Sainz 16 Liam Lawson 17 Arvin Lindblad 18 Gabriel Bortoleto 19 Nico Hulkenberg 20 Pierre Gasly

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

