Se ne va? Hamilton taglierà i ponti con la Ferrari

Lewis Hamilton ha annunciato che durante la pausa invernale della Formula 1 non resterà in contatto con il team Ferrari.

Dopo una stagione 2025 disastrosa, in cui il pilota britannico non è riuscito a raggiungere nemmeno un podio e ha lottato con una monoposto praticamente ingovernabile, il sogno di correre in rosso si è trasformato in un vero incubo. A complicare ulteriormente la situazione, il giovane compagno di squadra, Charles Leclerc, ha mostrato prestazioni superiori tanto da meritarsi una severa rimprovero pubblica da parte di John Elkann, presidente della Ferrari. Ora, Hamilton cerca un completo distacco dal caos delle corse.

Terminata la gara ad Abu Dhabi, dove si è classificato ottavo, Hamilton ha dichiarato: "Per ora, ciò che aspetto di più è la pausa." Il campione ha spiegato di voler disconnettersi completamente, senza alcun contatto, tanto da lasciare da parte il telefono e ogni comunicazione. Alla domanda se avesse già provato a vivere senza il suo dispositivo, ha scherzato: "No, ho sempre portato il mio con me, ma questa volta lo butto via!" Un approccio drastico che sottolinea il desiderio di dimenticare un anno segnato da difficoltà e delusioni.

Perché il 2025 è stato così complicato per Hamilton?

Le ragioni delle difficoltà affrontate da Hamilton in Ferrari sono molteplici e complesse, tanto da renderne impossibile l'attribuzione a un unico fattore. Il responsabile del team Ferrari, Fred Vasseur, ha spiegato come lo sviluppo del modello SF-25 sia stato interrotto già in aprile per concentrarsi sulle nuove regolamentazioni e sulla sfida del 2026, una decisione condivisa sia dal pilota britannico che dal suo compagno di squadra.

La monoposto si è dimostrata estremamente sensibile alle variazioni dell'assetto, e insieme ad errori strategici dalla pit wall e a difficoltà nel trovare il giusto bilanciamento durante i weekend di gara, ogni appuntamento si è trasformato in una dura prova.

Nonostante il SF-25 si sia rivelato un bolide difficile da dominare, Leclerc ha saputo in alcune gare estrarre prestazioni tali da contendersi un podio. Inoltre, il naturale processo di invecchiamento in uno sport così esigente ha influito sulla rapidità di Hamilton in qualifica, che non è più al livello di un tempo.

Solo il tempo dirà se l’eliminazione dell’effetto suolo potrà poi rappresentare un vantaggio per il pilota britannico. Per ora, allontanarsi dalla griglia e prendersi una pausa invernale sembra la scelta migliore per ricaricare le energie e prepararsi alle prossime sfide.

