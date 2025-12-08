Ecco come si è concluso il campionato piloti dopo il GP di Abu Dhabi
Il Gran Premio di Abu Dhabi ha regalato una gara intensa, durante la quale Max Verstappen ha dimostrato tutto il suo talento, pur non riuscendo a imporsi nel conquistare il titolo.
Domenica sul circuito Yas Marina la competizione è iniziata in maniera molto cauta, con tutte le vetture impegnate a evitare incidenti o l’intervento dell’auto di sicurezza.
I piloti spagnoli hanno vissuto una giornata altalenante: mentre Alonso ha potuto esprimersi al meglio, Sainz non è riuscito a replicare il successo del passato podio.
Per le Ferrari la gara ha rappresentato il culmine di una stagione difficile, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che non sono riusciti a salire sul podio.
Nel frattempo, Franco Colapinto ha concluso la stagione senza riuscire ad ottenere nemmeno un punto, mentre anche Mercedes ha faticato, con Kimi Antonelli che si è fermato alla settima posizione del campionato.
Come è terminato il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Lando Norris 423 punti
- 2. Max Verstappen 421 punti
- 3. Óscar Piastri 410 punti
- 4. George Russell 319 punti
- 5. Charles Leclerc 242 punti
- 6. Lewis Hamilton 156 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 150 punti
- 8. Alexander Albon 73 punti
- 9. Carlos Sainz 64 punti
- 10. Fernando Alonso 56 punti
- 11. Isack Hadjar 51 punti
- 12. Nico Hülkenberg 51 punti
- 13. Oliver Bearman 41 punti
- 14. Liam Lawson 38 punti
- 15. Esteban Ocon 38 punti
- 16. Lance Stroll 33 punti
- 17. Yuki Tsunoda 33 punti
- 18. Pierre Gasly 22 punti
- 19. Gabriel Bortoleto 19 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
