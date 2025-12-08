Ecco come si è concluso il campionato piloti dopo il GP di Abu Dhabi

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha regalato una gara intensa, durante la quale Max Verstappen ha dimostrato tutto il suo talento, pur non riuscendo a imporsi nel conquistare il titolo.

Domenica sul circuito Yas Marina la competizione è iniziata in maniera molto cauta, con tutte le vetture impegnate a evitare incidenti o l’intervento dell’auto di sicurezza.

I piloti spagnoli hanno vissuto una giornata altalenante: mentre Alonso ha potuto esprimersi al meglio, Sainz non è riuscito a replicare il successo del passato podio.

Per le Ferrari la gara ha rappresentato il culmine di una stagione difficile, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che non sono riusciti a salire sul podio.

Nel frattempo, Franco Colapinto ha concluso la stagione senza riuscire ad ottenere nemmeno un punto, mentre anche Mercedes ha faticato, con Kimi Antonelli che si è fermato alla settima posizione del campionato.

Come è terminato il Campionato Piloti di F1 2025?

