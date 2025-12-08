Ecco come si è concluso il Campionato Costruttori dopo il GP di Abu Dhabi

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha concluso la stagione e la corsa per il Campionato dei Costruttori.

A Yas Marina la gara ha messo in luce il talento straordinario di Max Verstappen, che con una performance eccezionale ha tenuto in corsa la Red Bull per il podio, competizione poi vinta dalla McLaren.

Durante la corsa nessun pilota ha potuto concedersi margini di manovra, soprattutto al via, dove Verstappen si è lanciato in avanti aggiudicandosi un’altra vittoria stagionale. Questa prestazione ha ribadito l’importanza di una partenza aggressiva e ben calibrata in ogni gara.

Mercedes ha consolidato il suo secondo posto grazie ai continui risultati positivi ottenuti da Russell e Antonelli, protagonisti per gran parte della stagione. Al contrario, Ferrari ha offerto prestazioni in linea con un andamento altalenante, con Leclerc e Hamilton che si sono distinti distaccati dai vertici. La differenza nei rendimenti ha messo in luce le sfide tecniche e strategiche, evidenziando le diverse filosofie competitive adottate dalle squadre.

Come si è concluso il Campionato dei Costruttori di F1 2025?

1. McLaren – 833 punti

2. Mercedes – 469 punti

3. Red Bull Racing – 451 punti

4. Ferrari – 398 punti

5. Williams – 137 punti

6. Racing Bulls – 92 punti

7. Aston Martin – 89 punti

8. Haas – 79 punti

9. Kick Sauber – 70 punti

10. Alpine – 22 punti

