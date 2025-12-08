Lando Norris è il campione del mondo di F1 più debole?

In storiche pagine della Formula 1, Lando Norris ha segnato il suo destino: il pilota britannico è ora campione del mondo, divenendo l’undicesima stella del Regno Unito a conquistare questo traguardo e il primo dal 2009, tempo in cui Jenson Button vinse il titolo.

Questo successo, indelebile, è stato ottenuto superando una concorrenza agguerrita, che vedeva protagonisti il tetracampeggione Max Verstappen e il compagno di McLaren, Oscar Piastri. La McLaren ha inoltre schierato il miglior monoposto della stagione, dominando il campionato con oltre 800 punti, mentre Mercedes si è fermata appena sotto i 500. Il segreto? Un controllo assoluto delle gare, con Ferrari in netto declino nella seconda metà dell’anno.

Posición Equipo Puntos 1 McLaren 833 2 Mercedes 469 3 Red Bull 451 4 Ferrari 398 5 Williams 137 6 Racing Bulls 92 7 Aston Martin 89 8 Haas 79 9 Kick Sauber 70 10 Alpine 22

Con questo scenario, sorprende che il campionato piloti si sia deciso nell’ultima gara. Durante l’estate, Verstappen era indietro di 104 punti rispetto a Piastri, ma è riuscito a ridurre il divario con il leader, ora Norris, a soli 12 punti negli ultimi momenti della stagione.

A Yas Marina, Verstappen ha dominato: partito dalla pole e vittorioso in gara, ha accorciato ulteriormente il gap a appena due punti, mentre il terzo posto di Norris ha sancito il trionfo, ponendo fine all’egemonia di 1457 giorni di un campione che iniziò la sua corsa col botto contro Lewis Hamilton quattro anni fa.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Il titolo non riflette la migliore stagione di Norris

La campagna di Norris è stata offuscata da errori clamorosi e da critiche, alcune fondate, che mettevano in dubbio la sua forza mentale nella lotta per il titolo, aggiungendo che avrebbe beneficiato di un sostegno particolare dalla McLaren a scapito di Piastri. Nonostante una stagione non esemplare in pista, il talento del pilota ha brillato abbastanza da permettergli di conquistare il massimo riconoscimento nel motorsport.

Questa situazione ha alimentato i critici, tanto che alcuni sono giunti a suggerire che Norris possa figurare tra i piloti meno carismatici. Tuttavia, il suo talento è innegabile: l’ascesa fulminea che lo ha reso protagonista fino al 2025 lo ha posto tra i favoriti, al punto da minacciare Verstappen verso la fine del 2024. Basta ricordare le parole di Lewis Hamilton, che, dopo un duello in Austria, dichiarò al team Mercedes: "Lando è un pilota eccezionale". Tali elogi, specialmente in gara, sono la conferma del rispetto conquistato in pista.

La strada verso il campionato si era delineata ben prima, e giudicare Norris sulla sola base di una stagione dal rendimento altalenante non rende giustizia al suo talento complessivo. All’inizio, le enormi aspettative sembravano opprimerlo, ma dopo il ritiro al Gran Premio dei Paesi Bassi, la pressione è calata, permettendogli di ritrovare la concentrazione.

Ha così chiuso il divario con Piastri, superato il suo compagno di squadra e, da quel momento, non ha più guardato indietro. L’emozione e il sollievo nel sollevare il trofeo testimoniano un percorso faticoso, che sul piano mentale ha lasciato tracce importanti.

Con il sogno realizzato, l’impatto di questo traguardo si farà sentire già nel 2026, e la prospettiva di una doppia incoronazione per Norris appare una scommessa affascinante, soprattutto con le nuove e inedite regolamentazioni della F1 all’orizzonte.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!