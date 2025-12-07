Aiuto per il CAMPIONE? La FIA rilascia una dichiarazione sull'indagine su Norris ad Abu Dhabi
Durante il Gran Premio di Abu Dhabi Lando Norris è stato oggetto di un’indagine a seguito di un acceso confronto con Yuki Tsunoda, pilota della McLaren.
Pur ritenuto tra i favoriti per il titolo e senza aver ricevuto sanzioni, il corridore della Red Bull Racing è stato comunque penalizzato, come confermato in un comunicato ufficiale della FIA. L’episodio evidenzia le dinamiche estreme e le strategie adottate in pista, che spesso fanno la differenza negli intensi duelli della Formula 1.
Nel circuito di Yas Marina, Norris si è trovato costretto a effettuare un pit stop anticipato per contrastare la tattica di undercut messa in atto da Charles Leclerc e George Russell. Affrontando un traffico molto intenso, il pilota ha lottato per consolidare una posizione di vertice, fondamentale per contendersi il titolo mondiale.
Nel corso della gara si è poi scontrato con Tsunoda, che, spingendo la vettura fuori dalla carreggiata nella lunga rettilinea tra la quinta e la sesta curva, non ha determinato alcuna sanzione nei suoi confronti.
I commissari spiegano l'assenza di sanzione per Norris
I commissari hanno chiarito che il pilota della vettura numero 4, Norris, ha costretto la vettura numero 22, guidata da Tsunoda, ad uscire dal tracciato mentre quest’ultimo effettuava diverse manovre difensive per mantenere la propria posizione. In assenza di questo episodio, Norris avrebbe potuto tentare il sorpasso fuori pista, ma è stato obbligato a cedere il tracciato per evitare contatti più seri. Secondo le direttive regolamentari, spingere un’auto fuori la pista non viene considerato una violazione dei limiti consentiti.
Parallelamente, Tsunoda ha subito una penalità di 5 secondi a seguito dei ripetuti cambi di direzione, in palese violazione dell’Articolo 2.b del Capitolo 4 dell’Appendice L del Codice Sportivo Internazionale. Questa decisione sottolinea come il regolamento miri a garantire un comportamento corretto in pista, anche in un contesto di alta competitività come quello della Formula 1.
