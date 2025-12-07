Verstappen vince il GP di Abu Dhabi; Norris è campione; la Ferrari delude

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha rappresentato l'ultimo appuntamento della stagione e l'ultima possibilità per Max Verstappen di mettere in salvo il titolo piloti, anche se alla fine la combinazione necessaria gli è mancata.

La gara sul circuito di Yas Marina ha visto Verstappen trionfare, mentre sul podio hanno scalato Oscar Piastri e Lando Norris. Fin dall'inizio, tutti i piloti hanno optato per una strategia estremamente cauta, evitando manovre rischiose che potessero innescare un Safety Car e compromettere la sfida per il campionato.

Fernando Alonso, tra questi, ha brillato con una delle sue migliori prestazioni stagionali, concludendo la gara al sesto posto e ottenendo così punti preziosi; nel frattempo, Carlos Sainz ha faticato ad imporsi durante la sua prima esperienza in Williams, terminando fuori dalla zona punti.

Franco Colapinto ha ulteriormente sottolineato il suo valore in questa fase finale della stagione, correndo a un ritmo superiore a quello di Pierre Gasly nonostante la mancanza di punti.

La situazione per il comparto Mercedes si è rivelata altalenante: Antonelli non è riuscito a garantirsi una posizione in zona punti, mentre George Russell ha mancato l'ultimo podio dell'anno. Ferrari, invece, ha confermato il proprio andamento stagionale, contando su Charles Leclerc come unico pilota in grado di sfidare la concorrenza, mentre Lewis Hamilton ha faticato a risalire la classifica, rimanendo nel mezzo della griglia.

Come si è concluso il Gran Premio di Abu Dhabi nel 2025?

1. Max Verstappen

2. Óscar Piastri

3. Lando Norris

4. Charles Leclerc

5. George Russell

6. Fernando Alonso

7. Esteban Ocon

8. Lewis Hamilton

9. Oliver Bearman

10. Lance Stroll

11. Gabriel Bortoleto

12. Nico Hülkenberg

13. Carlos Sainz

14. Yuki Tsunoda

15. Andrea Kimi Antonelli

16. Alexander Albon

17. Isack Hadjar

18. Liam Lawson

19. Pierre Gasly

20. Franco Colapinto

