Le parole di Russell che faranno infuriare la McLaren ad Abu Dhabi
Oggi si deciderà chi verrà incoronato campione mondiale di Formula 1, e la McLaren ha ancora due as nella manica. George Russell ha dichiarato che, qualunque cosa accada, in McLaren non devono essere imposte regole di squadra.
Il Gran Premio del Qatar sembrava l’occasione perfetta per dare alla McLaren un vantaggio decisivo nella lotta per il titolo, mentre Lando Norris sognava ad occhi aperti il suo primo campionato. Tuttavia, la giornata ha preso una piega inaspettata.
A seguito di un incidente tra Nico Hülkenberg e Pierre Gasly, la Safety Car ha invaso la pista costringendo quasi l’intero gruppo a effettuare una delle due soste obbligatorie. In maniera sorprendente, la McLaren ha deciso di rimanere fuori, una scelta che, senza dubbio, farà riflettere il team per molto tempo.
Papayarules
Questo episodio conferma come la corsa al titolo rimanga aperta, con Max Verstappen in forte pressione e entrambi i piloti della McLaren ancora in grado di fare la differenza. Nel frattempo, le speculazioni non mancano: come si gestirà la situazione quando due potenziali contendenti al titolo dovranno competere l’uno contro l’altro? Le cosiddette “papayarules” sono sempre un tema caldo, ma resterà da vedere quanto saranno applicate al momento del gomito decisivo.
Russell ha chiarito il suo punto di vista in vista dell’ultima gara della stagione: "Trovo inaccettabile e ingiusto chiedere a un pilota, ancora in corsa per il titolo mondiale, di ritirarsi per favorire il compagno. Entrambi devono avere la stessa opportunità. E se, per questo motivo, uno dei due decidesse di perdere la battaglia, bisognerà semplicemente ammettere che l’altro (Verstappen) ha avuto la meglio. Basta."
