Gli appassionati di Formula 1 sono in trepidante attesa del Gran Premio di Abu Dhabi che si terrà questa domenica, evento conclusivo della stagione 2025 in cui verrà incoronato il campione del mondo.

La gara, ritenuta una delle sfide più attese dell’ultimo decennio, assume un ulteriore significato in quanto segna la prima finale per il titolo disputata durante un weekend dal 2021 e la prima occasione dal 2010 in cui più di due piloti si contendono il massimo riconoscimento. Attualmente, Lando Norris guida il campionato con un vantaggio di 12 punti, seguito a breve distanza da Max Verstappen e da Oscar Piastri, che dista appena quattro punti dal leader.

Curiosamente, pochi giorni prima dell’evento l’intelligenza artificiale ha tentato di anticipare l’esito della corsa. Un post diffuso sui social ha infatti mostrato come la funzionalità IA di Google rispondesse alla domanda sull’orario dell’appuntamento, iniziando correttamente.

“L’ultima gara della stagione 2025 di F1 è stata il Gran Premio di Abu Dhabi, svoltosi il 7 dicembre 2025 alle 14:00 CET”. Tuttavia, subito dopo l’IA ha descritto il risultato come se fosse già accaduto, annunciando la vittoria di Max Verstappen, il secondo posto di Lando Norris e il terzo di George Russell – scenario che, se confermato, garantirebbe a Norris il titolo mondiale con un semplice podio.

Chi conquisterà la gloria ad Abu Dhabi?

Nonostante il vantaggio di 12 punti lo ponga in posizione di favorito, la performance convincente di Piastri nel Gran Premio del Qatar fa sperare che abbia raggiunto il culmine della forma proprio al momento giusto.

Allo stesso tempo, il quattro volte campione Verstappen si presenta a questa gara decisiva con una sicurezza totale, dopo aver conquistato le vittorie negli ultimi due Gran Premi. La sessione di qualificazione di sabato giocherà un ruolo cruciale, poiché la posizione in griglia potrà influenzare in modo determinante l’esito finale, aggiungendo ulteriore tensione alla lotta per il titolo.

La corsa ad Abu Dhabi si configura come un banco di prova per le ambizioni dei principali contendenti e promette colpi di scena. Verstappen non è nuovo a queste sfide: nel 2021, sul complesso circuito di Yas Marina, vinse il suo primo titolo nell’ultima curva, superando un Lewis Hamilton che a quel tempo vantava sette campionati. Il duello finale si preannuncia quindi come uno spettacolo imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1.

