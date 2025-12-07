Una trappola? La McLaren prepara una richiesta speciale per Piastri dopo la pole position di Verstappen

Oscar Piastri ha confermato, subito dopo le qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi, che la McLaren ha indetto un incontro di team per definire la strategia nella fase finale della stagione di F1.

Resta da vedere se verranno imposti ordini di squadra per il pilota australiano, decisione che lui spera di evitare, poiché la sua ambizione per il titolo resta ancora molto viva.

Restano in corsa tre contendenti per il campionato, con una gara in programma per il 2025. Verstappen, che ha realizzato il miglior tempo sul circuito Yas Marina, si trova a 12 punti da Lando Norris, il quale partirà dalla seconda posizione e dovrà raggiungere il podio per non compromettere la striscia di cinque titoli consecutivi del suo rivale. Nel frattempo, Piastri, che ha 16 punti in meno rispetto al suo compagno, ha bisogno di un pizzico di fortuna in più.

Durante la conferenza stampa di Abu Dhabi, sia Norris che Piastri hanno evitato di commentare la strategia del team per il weekend. Il responsabile del team, Andrea Stella, ha sottolineato che i piloti hanno piena libertà nel decidere come affrontare la gara.

Il CEO di McLaren, Zak Brown, ha suggerito che potrebbero essere necessari degli ordini di squadra, affermando che sarebbe impensabile non ricorrerci se questo potesse offrire a Norris o a Piastri una chance migliore di combattere per il campionato.

Piastri conferma la riunione post-qualifica

Anche dopo le qualifiche non è stata ancora presa una decisione definitiva sull'uso degli ordini di squadra, ed è previsto un nuovo incontro per valutare tutte le opzioni disponibili.

Quando Sky Sports F1 ha chiesto a Piastri se pensava di lanciarsi in una manovra per superare Norris nella partenza, il pilota ha risposto: "Non ho pensato così in anticipo. Naturalmente desidero vincere il campionato, ma per farlo occorre molto più di una semplice vittoria in gara; vedremo come evolveranno gli eventi."

Piastri ha poi aggiunto che si terrà un ulteriore incontro per decidere se sarà necessario che rispetti gli ordini del team durante la gara. "Ne discuteremo presto. Al momento non ho una risposta definitiva, ma finché né Max né Lando finiranno davanti a me, la lotta è ancora aperta. Non si tratta mai di una scelta facile, ma prenderemo una decisione prima della gara."

