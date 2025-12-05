La grande preoccupazione della Mercedes per Kimi Antonelli ad Abu Dhabi
La Mercedes ha confessato di nutrire serie preoccupazioni riguardo ad Andrea e Kimi Antonelli per il resto del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi.
Il team tedesco, tramite Andrea Shovlin, ha rivelato ai media una delle sue preoccupazioni riguardo alle qualifiche e alla gara: "Purtroppo, il long run non è stato positivo. La vettura sobbalzava ad alta velocità, il che la destabilizzava.
Pertanto, abbiamo apportato alcune modifiche per migliorare sia l'equilibrio che il rimbalzo prima della sessione pomeridiana. Nel giro singolo, la vettura era ancora in una posizione ragionevole, ma né George né Kimi si sono impegnati al massimo."
"Sebbene abbiamo fatto progressi, il long run non era ancora dove volevamo. Soffriamo di graining eccessivo, e questo sta definendo il nostro ritmo. Questo dovrebbe migliorare con più gomma, ma vedremo anche come possiamo modificare la vettura per migliorarla", ha detto.
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
