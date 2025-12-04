La Ferrari si scaglia contro la Red Bull per i suoi piloti!

Lewis Hamilton concorda con Sergio Pérez sulla situazione dei piloti che passano alla Red Bull.

Il sette volte campione del mondo ha commentato alla stampa la decisione di retrocedere Yuki Tsunoda e di affidare il sedile a Isack Hadjar per il 2026: "Sappiamo tutti cosa succede quando si va alla Red Bull e l'ambiente in cui ci si trova.

"Ovviamente, non ci sono mai stato, quindi non posso parlare per esperienza, ma vedendola dall'esterno, è ovviamente piuttosto difficile, e dove si trova lui [alla Racing Bulls], sembra che abbia un ambiente davvero ottimo."

"Yuki è un pilota incredibile, ma tutti i piloti che vanno lì hanno quell'esperienza generale. Ma questo non significa che quei piloti non siano bravi, è chiaramente qualcosa di più. Quindi spero solo che vengano apportati cambiamenti che gli diano il giusto supporto", ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

