L'attacco della Mercedes alla Ferrari a causa di Lewis Hamilton!

Gianluca Cosentino
La Mercedes ha lanciato un attacco alla Ferrari per la disastrosa stagione 2025 di Lewis Hamilton.

Bradley Lord, direttore della comunicazione del team tedesco, ha parlato a Champ1 della situazione che il sette volte campione del mondo sta vivendo a Maranello: "Ci dispiace a livello umano. Perché sappiamo quanto Lewis si dedichi al suo lavoro.

"Quanto è coinvolto, quanto si allena, ecc. E a volte ci sono fasi in cui ogni pilota fatica a trovare il proprio ritmo. E questo lo condiziona molto. Ma cerchiamo di supportarlo a modo nostro. In una certa misura, sì, mi dispiace."

"A livello umano, per lui. Perché so quanto lavora duramente. Ma so anche che Lewis diventerà ancora più forte con questa esperienza. "Questo mi fa guardare avanti all'anno prossimo, perché possa tornare ancora più forte", ha concluso.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

