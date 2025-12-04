Hamilton sarà SOSTITUITO dalla Ferrari al GP di Abu Dhabi!

Lewis Hamilton sarà escluso dal Gran Premio di Abu Dhabi per fare spazio al fratello del compagno di squadra, Charles Leclerc.

Il sette volte campione del mondo ha spiegato che il suo primo anno con la scuderia di Maranello si è trasformato in una vera e propria sfida, soprattutto dopo il passaggio dalla Mercedes, dove aveva vinto sei titoli mondiali.

Il pilota britannico, infatti, rischia di concludere la stagione senza aver mai salito sul podio in un Gran Premio, contando come unico successo una vittoria nella Sprint disputata agli inizi del campionato in Cina. In vista del weekend, Hamilton è attualmente in svantaggio rispetto a Leclerc, il quale ha accumulato 230 punti, superando il britannico di 78.

Posizione Pilota Scuderia Punti 5 Charles Leclerc Ferrari 230 6 Lewis Hamilton Ferrari 152 7 Kimi Antonelli Mercedes 150

Entrambi i piloti della Ferrari hanno trovato difficoltà con l'SF-25 in questa stagione. Nell'ultima gara, Leclerc è riuscito fortunosamente a concludere all'ottava posizione, mentre Hamilton, partito dalla 17ª fila, ha terminato al 12° e non è riuscito a guadagnare punti.

Lewis Hamilton sostituito da Arthur Leclerc

Nonostante si potesse pensare che Hamilton necessitasse di più tempo per ambientarsi, il pilota britannico di 40 anni salterà la prima sessione di prove di venerdì, venendo sostituito da Arthur Leclerc. Il fratello minore di Charles, sebbene non abbia ancora debuttato in un Gran Premio, ha già avuto modo di provare un monoposto in una sessione ufficiale dopo aver partecipato la scorsa stagione ad Abu Dhabi.

La scelta di far fare esperienza a un pilota alle prime armi non è stata frutto di una decisione volontaria della scuderia, ma una misura obbligatoria per rispettare il regolamento che impone la presenza di un rookie almeno in una sessione in corso d’anno.

Hamilton tornerà in pista a partire dalla seconda sessione di prove (FP2), con l’obiettivo di concludere la stagione in modo positivo in vista del 2026, quando spera di disporre di un’auto competitiva in grado di contendersi il titolo. Inoltre, Ferrari ha confermato che, durante la prova post-gara al circuito di Yas Marina, il pilota di riserva Dino Beganovic avrà un ruolo importante, mentre Hamilton e Charles Leclerc affronteranno ciascuno mezza giornata di pista.

