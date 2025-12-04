La Ferrari è etichettata come la PEGGIORE PERDENTE della F1!

Fred Vasseur, capo della Ferrari, esprime profondo disappunto per l’impatto negativo che questa stagione di Formula 1 ha avuto sulla reputazione della Scuderia.

L'arrivo annunciato, lo scorso anno, di Lewis Hamilton nella leggendaria squadra italiana aveva then alimentato grandi speranze per il futuro. Purtroppo, quelle aspettative si sono rapidamente infrante durante gli sprint finali del campionato 2025, trasformando una prospettiva promettente in una stagione costellata di delusioni e scelte discutibili.

A una sola gara dal termine del campionato, l’umore di Hamilton è decisamente calato a causa dell’incapacità del team di offrirgli una monoposto in linea con le sue ambizioni. Ad eccezione di una vittoria isolata in una gara sprint al Gran Premio di Cina, sia Hamilton che il compagno Charles Leclerc non sono riusciti ad imporsi con il rosso Ferrari, generando così una crescente frustrazione tra i tifosi di tutto il mondo.

Durante la sua apparizione nel programma "Bartoli Time" su RMC, Vasseur ha fatto il punto su una stagione piena di ostacoli, criticando l’immagine che la Scuderia proietta verso i propri sostenitori e la stampa.

“Con un buon risultato siamo considerati campioni del mondo, mentre con uno scarso veniamo etichettati come perdenti”, ha affermato il dirigente francese, evidenziando il suo disappunto verso una situazione che fissa urgentemente la necessità di rinnovare strategie e comunicazioni.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

La critica a Ferrari: è stata ingiusta questa stagione?

Il malumore interno continua a crescere, con i piloti spesso bersaglio di critiche, soprattutto riguardo al modello SF-25. Tale atmosfera ha spinto il presidente della Ferrari, John Elkann, a invitare Hamilton e Leclerc a concentrarsi maggiormente in pista e a parlare di meno, provocando un acceso dibattito sui social network. Alcuni tifosi, nei commenti online, hanno addirittura accusato i dirigenti di giustificare in modo infondato gli errori del team, ricordando a Ferrari l’urgenza di mostrarsi all’altezza delle nuove regolamentazioni previste per il 2026.

Per una scuderia dalla storia così prestigiosa, fallire nella strategia e limitare la comunicazione durante le gare, specialmente con un sette volte campione tra le fila, risulta inaccettabile. I tifosi hanno pieno diritto di giudicare la Scuderia quando le scelte compiute lasciano a desiderare, soprattutto in una stagione priva di vittorie in Gran Premio, podi per Hamilton e titoli dal 2008. Tale contesto giustifica, almeno in parte, le critiche rivolte a Ferrari e impone un rapido riesame dell’approccio complessivo del team.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato