Hamilton è orgoglioso e sottolinea l'UNICA cosa in cui eccelle oggi in F1.

Lewis Hamilton si è autoproclamato il pilota più elegante nella storia della Formula 1, sostenendo con fermezza che nessuno riesce a eguagliare il suo stile raffinato.

Nonostante un anno costellato di difficoltà in pista, il sette volte campione del mondo si conferma un’icona anche fuori dalle corse, dove l’eleganza e la cura dei dettagli rappresentano il suo marchio distintivo. Il suo percorso gli ha permesso di conquistarsi un posto di rilievo non solo nel mondo del motorsport, ma anche in quello della moda internazionale.

Gli sforzi di Hamilton nel campo del fashion non sono passati inosservati: nel 2018 ha lanciato una propria linea di abbigliamento in collaborazione con Tommy Hilfiger, consolidando da allora il suo interesse per questo settore. La sua passione lo ha portato addirittura a ricoprire il ruolo di co-presidente al Met Gala di quest’anno, svoltosi sul tema “Superfine: Tailoring Black Style”. Questi successi dimostrano come il pilota sappia coniugare talento sportivo e raffinatezza stilistica, alzando continuamente l’asticella nel panorama internazionale.

Hamilton: Due piloti esibiscono uno stile impeccabile

Durante una recente intervista a Complex, Hamilton ha riconosciuto che il compagno ex Red Bull, Yuki Tsunoda, si distingue per la sua presenza stilistica e ha elogiato anche l’eleganza del pilota di riserva Ferrari, Zhou Guanyu. Quando gli è stato chiesto se si considerasse il “pilota con più flow nella storia della F1”, non ha esitato a rispondere con sicurezza: “Certamente. Nessuno riesce a stare al mio livello, anche se adesso molti cercano di migliorarsi”. Ha aggiunto di non prestare troppa attenzione agli altri, pur riconoscendo il merito stilistico sia in Tsunoda che in Zhou.

I tifosi appassionati di moda nel paddock potranno continuare a godere delle scelte eleganti di Hamilton, considerato che il pilota di 40 anni resterà con Ferrari per almeno altre due stagioni. Questa continuità non solo rafforza la sua reputazione in pista, ma consolida anche il suo status di trendsetter nel mondo della moda, capace di dettare nuovi standard di stile e raffinatezza nel mondo della Formula 1.

