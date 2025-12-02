CONFERMATO: Sollievo per la Ferrari dopo l'annuncio chiave del 2026

La Ferrari ha ricevuto notizie chiave riguardo al Campionato del Mondo di Formula 1 2026, in un momento di crisi di risultati nelle ultime settimane.

Secondo le informazioni provenienti dalla filiale italiana di Motorsport, il team di Maranello ha compiuto un passo molto importante verso la prossima stagione: "L'attenzione del team è quindi da tempo concentrata sul 2026: non sorprende, quindi, che la Scuderia abbia fatto progressi nello sviluppo, avendo completato i crash test di omologazione del telaio al CSI di Bollate.

"La pausa invernale sarà particolarmente breve perché le nuove e attese vetture dovranno debuttare ai test di Barcellona, ​​che si terranno a porte chiuse per la stampa dal 26 al 30 gennaio, molto prima rispetto agli ultimi tempi", hanno riferito.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

