Lewis Hamilton nei guai con la stampa italiana

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha ricevuto una valutazione di 0/10 dalla stampa italiana in seguito alla sua prestazione al Gran Premio del Qatar.

Dopo un Gran Premio del Qatar in cui Hamilton si è qualificato 18° e ha concluso 12°, mentre Leclerc è riuscito a malapena a concludere ottavo, il Corriere della Sera non ha esitato a criticare sia il pilota che la squadra. Il giornale ha dichiarato: "La parola 'Perplessità' adorna la parte superiore del casco. E anche noi siamo sconcertati da questa situazione".

Allo stesso modo, il giornale ha assegnato alla Ferrari la stessa valutazione, affermando: "La maschera è caduta; finire quarti nel campionato costruttori è ormai una certezza matematica, che conferma il disastro di una stagione iniziata con grandi promesse e si conclude con la sconvolgente realtà che la squadra più vincente della storia non è riuscita a trovare il ritmo giusto".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

