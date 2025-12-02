La Ferrari provoca il TRADIMENTO all'interno della Red Bull

La Ferrari ha provocato quello che molti tifosi hanno descritto come un tradimento all'interno della Red Bull Racing.

Arvin Lindblad, il nuovo pilota della Racing Bulls per il 2026, ha rivelato ai media che il suo più grande idolo in Formula 1 è Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo che ora corre per il team di Maranello.

"Potrebbe essere un po' controverso data la mia posizione attuale, ma essendo cresciuto in Inghilterra ed essendo di colore, Lewis Hamilton era il pilota con cui mi identificavo di più.

"Inoltre, ha iniziato a correre in F1 l'anno in cui sono nato, quindi, irrazionalmente, ho sentito una sorta di connessione. A dire il vero, sono sempre stato un suo grande fan", ha detto.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

