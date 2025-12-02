La FIA rilascia una dichiarazione dopo i presunti abusi della Red Bull nei confronti di Antonelli

La FIA ha emesso un comunicato ufficiale a seguito dell'ondata di insulti online diretti contro il giovane pilota Mercedes, Kimi Antonelli, dopo il Gran Premio del Qatar. Negli ultimi giri, Antonelli aveva cercato di tenere a bada il leader del campionato, Lando Norris, per assicurarsi una buona posizione in classifica. Purtroppo, un errore nell'ultima curva ha consentito a Norris di superarlo, modificando significativamente la dinamica della gara.

Il successo di Max Verstappen aveva reso essenziale che Norris conquistasse il quarto posto, permettendogli così di salire sul podio nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi e consolidare il titolo mondiale 2025. Inoltre, alcuni commenti di Gianpiero Lambiase, ingegnere di gara di Verstappen, e di Helmut Marko, consulente del team, avevano insinuato che il giovane Mercedes si fosse deliberatamente fatto superare da Norris, insinuazione confutata dal video a bordo che mostra chiaramente come Antonelli abbia subito un marcato sovrasterzo, perdendo temporaneamente il controllo del proprio monoposto. Pur essendo state avanzate scuse da parte di Red Bull e di Marko, le critiche verso il pilota 19enne non sono mancate.

La FIA ha accolto con favore il supporto della campagna United Against Online Abuse. In un comunicato si legge: "La FIA e la campagna United Against Online Abuse condannano ogni forma di abuso e molestie. È fondamentale che tutti i protagonisti del nostro sport possano operare in un ambiente sicuro e rispettoso. Siamo al fianco di Kimi Antonelli e facciamo appello all’intera comunità, sia online che offline, affinché tratti piloti, team, ufficiali e l’intero ecosistema sportivo con il rispetto e la considerazione che meritano."

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Il fenomeno degli insulti online

Fin dall'inizio dell'ondata di commenti negativi, Antonelli ha deciso di nascondere la propria immagine profilo su Instagram, probabilmente per proteggersi dai troll. Il giovane italiano ha dimostrato un notevole talento nella sua stagione da esordiente con Mercedes e si profila per sfidare persino il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, attualmente a soli due punti dalla vetta della classifica in vista dell'ultima gara. Dopo settimane particolarmente intense, il pilota italiano prevede di concedersi una breve pausa invernale per ricaricarsi in vista di una stagione 2026 ancora più impegnativa.

Red Bull ha poi chiarito la vicenda in un comunicato diffuso lunedì, affermando: "I commenti emersi prima e subito dopo il Gran Premio del Qatar, secondo cui il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, avrebbe volutamente lasciato passare Lando Norris, sono del tutto infondati. Le riprese mostrano chiaramente come Antonelli abbia perso momentaneamente il controllo del veicolo, permettendo così il sorpasso. Ci dispiace sinceramente che questo episodio abbia portato a una valanga di abusi online a carico di Kimi."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!