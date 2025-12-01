Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP del Qatar

Il Gran Premio del Qatar ha regalato una gara decisiva in cui Max Verstappen ha confermato la sua capacità di lottare per il titolo, sfruttando al massimo il caos creatosi a causa della debacle della McLaren.

Il weekend al Circuito di Lusail è iniziato con numerosi incidenti che hanno costretto l'intervento rapido di due safety car, dando il via a una competizione intensa fin dai primi giri.

I piloti spagnoli hanno offerto prestazioni notevoli: Fernando Alonso ha mostrato una solida competitività, mentre Carlos Sainz ha conquistato un podio che rimarrà nella memoria degli appassionati. Nel frattempo, la giornata per i Ferrari si è rivelata deludente, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc in difficoltà nel confrontarsi con le vetture di vertice della griglia.

Nonostante un finale in evoluzione, Franco Colapinto non è riuscito a ottenere punti preziosi, confermando le sue difficoltà in questa stagione. Il vero protagonista del weekend è stata la Mercedes, che ha trionfato in una sfida serrata conclusa con un punteggio 5-6, con Kimi Antonelli che ha superato di misura George Russell.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Lando Norris 408 punti

2. Max Verstappen 396 punti

3. Óscar Piastri 392 punti

4. George Russell 309 punti

5. Charles Leclerc 230 punti

6. Lewis Hamilton 152 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 150 punti

8. Alexander Albon 73 punti

9. Carlos Sainz 64 punti

10. Isack Hadjar 51 punti

11. Nico Hülkenberg 49 punti

12. Fernando Alonso 48 punti

13. Oliver Bearman 41 punti

14. Liam Lawson 38 punti

15. Yuki Tsunoda 33 punti

16. Lance Stroll 32 punti

17. Esteban Ocon 32 punti

18. Pierre Gasly 22 punti

19. Gabriel Bortoleto 19 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

