Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP del Qatar
Il Gran Premio del Qatar ha riacceso la lotta per il secondo posto nel Campionato dei Costruttori, creando nuove speranze per la Red Bull che, in maniera sorprendente, resta in corsa nonostante la supremazia di McLaren.
La gara svoltasi a Lusail ha evidenziato ulteriormente il talento eccezionale di Max Verstappen, il quale, con la sua determinazione, ha mantenuto il team competitivo, dimostrando che ogni dettaglio in pista conta nella corsa per le posizioni di vertice. Verstappen ha infiammato il circuito con una partenza esplosiva, consolidando così un’altra vittoria stagionale.
Mercedes ha in seguito rafforzato la propria posizione al secondo posto grazie alle prestazioni decisive di Russell e Antonelli, che hanno ottenuto un risultato fondamentale salendo in cima alla griglia.
Al contrario, Ferrari ha prodotto una gara in linea con l’andamento della stagione, con Leclerc e Lewis Hamilton lontani dai principali contendenti.
Come si presenta il Campionato dei Costruttori dopo il GP del Qatar?
- 1. McLaren – 800 punti
- 2. Mercedes – 459 punti
- 3. Red Bull Racing – 426 punti
- 4. Ferrari – 382 punti
- 5. Williams – 137 punti
- 6. Racing Bulls – 92 punti
- 7. Aston Martin – 80 punti
- 8. Haas – 73 punti
- 9. Kick Sauber – 68 punti
- 10. Alpine – 22 punti
