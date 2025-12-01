Cosa succederà a Max? La Red Bull sta preparando un annuncio inaspettato sui piloti.

Red Bull Racing annuncerà ufficialmente martedì la formazione piloti per la stagione 2026.

Il responsabile del team, Laurent Mekies, ha confermato che l’annuncio avverrà subito dopo il Gran Premio del Qatar, in un momento cruciale del campionato in cui la scelta dei piloti diventa fondamentale per il futuro della scuderia.

Nei corridoi si vocifera che Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen nel team principale, mentre Arvid Lindblad prenderà il posto nei Racing Bulls. La vera incertezza, però, riguarda il secondo pilota: la sfida è scegliere tra Liam Lawson e Yuki Tsunoda, dato che il compagno attuale di Verstappen ha attraversato un periodo difficile, mentre Lawson ha impressionato di recente.

Rinvio dell'annuncio

Si è deciso di posticipare la rivelazione al martedì per consentire un degno saluto ad Abu Dhabi per il pilota che resterà fuori. Mekies ha sottolineato come questa scelta non influirà sullo svolgimento del Gran Premio a Abu Dhabi: "Proseguiremo con il nostro piano e martedì annunceremo la formazione definitiva", ha dichiarato, citando Motorsport.com, e ha aggiunto:

"Siamo certi che questo non distrarrà l’attenzione in vista della gara". La prossima corsa a Abu Dhabi sarà determinante per Verstappen, ancora in corsa per il titolo del 2025, e le prestazioni di Tsunoda nel secondo bolide potrebbero giocare un ruolo decisivo.

Mekies ha evidenziato il solido weekend di Tsunoda in Qatar, nonostante l’eliminazione in Q1, ricordando come in qualifiche si sia fermato a sole tre decimi da Max: un risultato che molti piloti considererebbero da sogno. Martedì si conoscerà dunque chi occuperà i preziosi sedili della formazione.

