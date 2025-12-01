La scorsa settimana, Zak Brown ha espresso il suo punto di vista su Max Verstappen durante una conferenza a Qatar.

Il capo della McLaren ha paragonato il rivale della Red Bull a quel personaggio tipico dei film horror.

Nonostante il paragone potesse sembrare estremamente controverso, il commento celava in realtà un profondo apprezzamento per l’incredibile talento dell’orlandese, sempre capace di riprendersi e di sfruttare ogni occasione senza commettere errori.

Chucky

Alla conferenza stampa a Qatar, Verstappen ha replicato ai commenti di Brown, sorridendo dopo aver letto il paragone e commentando: "Se volete, chiamatemi Chucky", in un ironico riferimento alla celebre bambola dell’orrore.

Ha aggiunto che, quando sale in pista, l’unica cosa che conta per lui è dare il massimo, proprio come ogni pilota. Dopo il Gran Premio di Qatar, sia Brown che McLaren sentiranno la pressione, specialmente dopo un errore strategico che ha consegnato la vittoria a Verstappen, alimentando le speranze del pilota per il suo quinto titolo mondiale.

