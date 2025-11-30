Leclerc denuncia il pessimo giudizio della FIA in F1
Charles Leclerc ha concluso in evidente stato di frustrazione dopo il Gran Premio di Ferrari, una gara che si è rivelata una lunga processione di auto senza alcun sorpasso.
Il Gran Premio del Qatar non ha rispettato le aspettative della Scuderia, con i due piloti che hanno continuato a ritrovarsi ben indietro rispetto a McLaren, Red Bull e Mercedes.
Dopo la corsa al Circuito di Lusail, un visibilmente irritato Leclerc ha commentato l’accaduto durante la conferenza stampa, criticando apertamente la strategia adottata da Pirelli.
"Mi aspetto di reagire la prossima settimana, ma al momento mancano le parole per spiegare quanto siamo rimasti indietro", ha dichiarato. "Questa gara non fa per me: è davvero noiosa dover adottare una strategia unica per tutti", ha aggiunto.
Lewis Hamilton si dichiara COLPEVOLE per il crollo della Ferrari
Quanto guadagna Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc ha disputato otto stagioni in Formula 1 e oggi analizziamo quanto percepisce in Ferrari grazie al contratto in essere con la Scuderia di Maranello. Secondo una pubblicazione di EL CEO, media specializzato nel settore economico, il pilota monegasco incassa 34 milioni di dollari per le stagioni 2024 e 2025.
Nel 2023 ha percepito 19 milioni, mentre nel 2021 e 2022 il suo stipendio si attestava intorno ai 12 milioni di dollari. In sintesi, nel corso della sua carriera in massima serie ha raggiunto un totale di 129 milioni di dollari esclusivamente in termini di salario. È importante sottolineare che tali cifre si riferiscono unicamente al compenso base, escludendo bonus e retribuzioni erogate da sponsor e dal team. Charles Leclerc ha debuttato in Formula 1 con Sauber nel 2018, passando poi alla Scuderia di Maranello dal 2019 con la ferma intenzione di puntare al Campionato Piloti.
