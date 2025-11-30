Leclerc non ha paura di lamentarsi di quanto sia ORRIBILE la Ferrari.

Charles Leclerc ha concluso il weekend del Gran Premio del Qatar in maniera estremamente frustrante, dopo una prestazione deludente con la Ferrari.

In gara, i due piloti del team di Maranello hanno faticato a tenere testa ai rivali come McLaren, Red Bull e Mercedes, lasciando ben poca speranza di una chiusura positiva della stagione.

Al termine della corsa sul circuito di Lusail, il monegasco ha ammesso a fatica che il weekend si è rivelato un vero disastro, commentando: "Avrei preferito un epilogo più sereno, ma questa stagione non potrà dirsi un finale felice".

Quanto denaro ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc conta ormai otto stagioni in Formula 1 e ha visto crescere notevolmente il proprio valore economico con il Cavallino Rampante. Secondo quanto riportato da EL CEO, il pilota monegasco percepirà uno stipendio di 34 milioni di dollari per ciascuna delle stagioni 2024 e 2025, avendo incassato 19 milioni nel 2023 e 12 milioni nei bienni 2021 e 2022.

In totale, il salario accumulato nel corso della sua carriera ha raggiunto i 129 milioni di dollari, cifra che non include eventuali bonus o sponsorizzazioni. Da quando ha debuttato in F1 con Sauber nel 2018, Leclerc corre per Ferrari dal 2019, con l'obiettivo di conquistare il Campionato del Mondo.

