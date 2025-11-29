Lewis Hamilton si dichiara COLPEVOLE del crollo della Ferrari

Lewis Hamilton ha rivelato il motivo per cui la Ferrari ha avuto difficoltà nelle ultime settimane.

Il sette volte campione del mondo, dopo un'altra sessione di qualifiche deludente con la Scuderia, ha risposto alla stampa dopo che gli era stato chiesto della mancanza di aggiornamenti: "Volevo che passassero alla vettura del prossimo anno [2026].

"Volevo assicurarmi di iniziare presto. Non ho messaggi in questo momento... Mi dispiace... Ma sono incredibilmente grato per il supporto che ho ricevuto durante tutto l'anno. Voglio dire, non ce l'avrei fatta a superare quest'anno senza di loro", ha commentato.

Correlato: Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato