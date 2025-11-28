Lewis Hamilton tocca il fondo con la Ferrari

Lewis Hamilton ha subito un altro duro colpo durante la sessione di qualificazione sprint a Qatar, non riuscendo a superare il primo turno.

Dopo la sessione, il pilota britannico si è mostrato alle telecamere per concedere un'intervista dolorosamente sincera. "Tutto è come sempre", ha commentato riferendosi alla sua monoposto, aggiungendo che, quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcosa di positivo da ricordare per sabato, la sua risposta è stata netta: "Il clima è perfetto."

Il pilota non ha potuto celare la sua frustrazione dopo un weekend complicato a Las Vegas. In un'intervista alla BBC ha dichiarato di aspettare soltanto la fine dell'attuale stagione, mentre la prossima non lo entusiasma affatto: "No, aspetto la fine di quest'anno, la stagione prossima non mi entusiasma affatto."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

