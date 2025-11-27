SCANDALO: Richiesta un'INDAGINE URGENTE su Lewis Hamilton!

È stata suggerita un'indagine sull'ultimo risultato di Lewis Hamilton con la Ferrari.

Su Sky F1, l'ex ingegnere strategico Bernie Collins ritiene che i problemi di prestazione del sette volte campione del mondo durante una fase successiva della gara a Las Vegas dovrebbero essere indagati: "Qualcosa è andato storto in quello stint con gomme medie sia per Lewis che per la Ferrari.

"Di conseguenza, il pilota è apparso sgonfio, ha smesso di lottare e ha concluso con degli ultimi giri davvero pessimi. Questa è senza dubbio l'impressione che ha avuto dalla gara, ed è qualcosa che deve essere analizzato con urgenza.

"" "Sappiamo che partire dal 19° posto sarebbe sempre difficile, siamo onesti. La Ferrari sembrava forte sull'asciutto; infatti, ha fatto un ottimo primo stint con gomme dure.

"Inoltre, la strategia era chiara: partire con quelle gomme, fare uno stint lungo mostrando un buon ritmo e cercare di superare Hulkenberg, che la Ferrari dovrebbe facilmente eguagliare.

"Tuttavia, le gomme medie sono state notevolmente peggiori per Lewis. I primi giri con le medie sono stati lenti; Hulkenberg ha difeso la strategia undercut, quindi Hamilton è arretrato di nuovo, e poi, nell'ultimo stint, i suoi tempi sono crollati rispetto a quelli di Hulkenberg", ha sottolineato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

