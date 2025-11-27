close global

Fernando Alonso, Charles Leclerc, 2024, Social

ULTIME NOTIZIE: Aston Martin ha già raggiunto un accordo con Charles Leclerc

ULTIME NOTIZIE: Aston Martin ha già raggiunto un accordo con Charles Leclerc

Gianluca Cosentino
Fernando Alonso, Charles Leclerc, 2024, Social

È stato riferito che Aston Martin avrebbe già raggiunto un accordo con Charles Leclerc, nonostante le voci sul ritiro di Fernando Alonso.

Secondo informazioni del giornalista Humberto Corradi, le trattative tra il pilota monegasco e la squadra del due volte campione del mondo sono progredite significativamente.

Ha riferito: "L'accordo tra Charles Leclerc e Aston Martin è finalizzato (2027). La sua sostituzione dipenderà dalle prestazioni di Hamilton. Se Lewis guiderà la squadra come previsto, Bearman è il favorito. Al contrario, un pilota vincitore di GP diventa più attraente", ha osservato.

Le voci su un possibile addio del pilota monegasco non sono nuove e sono il risultato delle molteplici delusioni della Ferrari negli ultimi anni.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

