L'AVVERTIMENTO che Lewis Hamilton ha ricevuto dal suo PEGGIOR NEMICO

Lewis Hamilton ha ricevuto un’importante ammonizione da Sebastian Vettel dopo il trasferimento alla Scuderia Ferrari.

Durante il podcast Beyond The Grid, l’ex pilota tedesco ha sottolineato: "E ho già detto a Lewis prima, quando ha fatto il passaggio, che l'unico consiglio che posso darti, il migliore, è di imparare la lingua, di impararla molto, molto bene.

"È in Mercedes da moltissimo tempo. E poi, il passaggio alla Ferrari farà senza dubbio una grande differenza, perché il cuore e la cultura del team sono italiani. La lingua è l'inglese. Cioè, capisce tutti nel team, ma ci sono anche dipendenti che non capisce perché non parlano inglese o non lo parlano molto bene.

"E se non parli bene una lingua, conosci te stesso e vai d'accordo. Ma capisci davvero le persone e la cultura? E penso che questo sia un errore cruciale che ho commesso. Ripensandoci... ho imparato l'italiano, ho seguito corsi e più o meno me la cavavo e capivo, ma non era perfetto.

"Avrei dovuto studiare di più l'italiano, forse anche trascorrere più tempo in Italia per comprenderne meglio la cultura, perché la cultura riguarda anche le persone", ha rivelato il quattro volte campione.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

