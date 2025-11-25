I social media esplodono con il messaggio di Franco Colapinto a Lewis Hamilton!

Franco Colapinto ha inviato un messaggio a Lewis Hamilton che ha generato molto entusiasmo sui social media.

Intervistato da ESPN durante il recente weekend del Gran Premio di Las Vegas, il pilota argentino ha dichiarato quanto segue sul sette volte campione del mondo:

"Mi piacerebbe portare [Lewis] Hamilton alla Bombonera; impazzirebbe. C'è una bellissima energia alla Bombonera, qualcosa di molto speciale. Credo che nessuno che ci vada se lo aspetti, giusto?

"La prima volta che ci vai, non sai cosa aspettarti. È uno stadio pieno di gente che urla, che vibra. Alla fine, è uno stadio fantastico e ti diverti immensamente. Penso che la cosa più speciale sia che non c'è niente di simile, niente di simile da nessun'altra parte. Questo lo rende ancora più impressionante", ha commentato.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!