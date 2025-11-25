Hamilton rivela il suo PIÙ GRANDE DESIDERIO all'interno della Ferrari F1
Hamilton rivela il suo PIÙ GRANDE DESIDERIO all'interno della Ferrari F1
Lewis Hamilton appare fortemente preoccupato in vista della stagione 2026 di Formula 1.
Dopo il Gran Premio di Las Vegas, dove si è qualificato ventesimo e ha concluso all’ottavo posto, il pilota britannico aveva già dichiarato che il 2025 rappresenta il periodo più difficile della sua carriera. Inoltre, non riesce a immaginare con entusiasmo ciò che il futuro riserva.
Il sette volte campione non nasconde la sua delusione e, in un’intervista alla BBC, ha commentato di aspettare con ansia solo la conclusione dell’attuale stagione, senza particolari aspettative per quella prossima. Quando gli è stato chiesto se si riferisse alla gara in Qatar, la sua risposta è stata chiara: “No, la stagione prossima.”
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Nessun miglioramento
Hamilton ha inoltre ammesso di non riporre fiducia in un possibile miglioramento della situazione: “Al momento non funziona, ho provato di tutto e nulla dà risultati”, ha spiegato, esprimendo il difficile momento che sta attraversando. Nonostante il guadagno dell’ottavo posto a Las Vegas, il pilota si è detto insoddisfatto, definendo il weekend “estremamente complicato sia per noi che per Ferrari”.
Con sole due gare rimaste, Ferrari si trova a tredici punti dietro la Red Bull e a 53 punti dalla Mercedes. La vittoria di Max Verstappen a Las Vegas, unita al doppio podio della Mercedes, potrà incidere nella lotta per il secondo posto in campionato. Nel frattempo, il compagno di squadra di Hamilton, Charles Leclerc, ha concluso al quarto posto, ampliando ulteriormente il divario. Attualmente, il sette volte campione è inferior di 74 punti rispetto a Leclerc, facendo sorgere dei dubbi sulla fiducia che un tempo riponeva nella Scuderia.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!
- 2 ore fa
Ferrari Notizie Oggi: Annunciato nuovo accordo; Leclerc fissa data di partenza; Red Bull umiliata
- 1 minuto fa
Checo PROMUOVE la Ferrari e lascia una stilettata alla Red Bull
- 19 minuti fa
I social media esplodono con il messaggio di Franco Colapinto a Lewis Hamilton!
- 42 minuti fa
CONFERMATO: Charles Leclerc ha ora una DATA per finalizzare la sua PARTENZA dalla Ferrari
- 1 ora fa
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- Oggi 16:00
Molto letto
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre
Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe
- 6 novembre
Grandi novità per Antonelli e Russell! La Mercedes annuncia il MASSIMO SACRIFICIO per un nuovo titolo di F1
- 6 novembre
Programmi TV e canali in diretta per il GP del Brasile
- 6 novembre