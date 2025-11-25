Hamilton rivela il suo PIÙ GRANDE DESIDERIO all'interno della Ferrari F1

Lewis Hamilton appare fortemente preoccupato in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Dopo il Gran Premio di Las Vegas, dove si è qualificato ventesimo e ha concluso all’ottavo posto, il pilota britannico aveva già dichiarato che il 2025 rappresenta il periodo più difficile della sua carriera. Inoltre, non riesce a immaginare con entusiasmo ciò che il futuro riserva.

Il sette volte campione non nasconde la sua delusione e, in un’intervista alla BBC, ha commentato di aspettare con ansia solo la conclusione dell’attuale stagione, senza particolari aspettative per quella prossima. Quando gli è stato chiesto se si riferisse alla gara in Qatar, la sua risposta è stata chiara: “No, la stagione prossima.”

Nessun miglioramento

Hamilton ha inoltre ammesso di non riporre fiducia in un possibile miglioramento della situazione: “Al momento non funziona, ho provato di tutto e nulla dà risultati”, ha spiegato, esprimendo il difficile momento che sta attraversando. Nonostante il guadagno dell’ottavo posto a Las Vegas, il pilota si è detto insoddisfatto, definendo il weekend “estremamente complicato sia per noi che per Ferrari”.

Con sole due gare rimaste, Ferrari si trova a tredici punti dietro la Red Bull e a 53 punti dalla Mercedes. La vittoria di Max Verstappen a Las Vegas, unita al doppio podio della Mercedes, potrà incidere nella lotta per il secondo posto in campionato. Nel frattempo, il compagno di squadra di Hamilton, Charles Leclerc, ha concluso al quarto posto, ampliando ulteriormente il divario. Attualmente, il sette volte campione è inferior di 74 punti rispetto a Leclerc, facendo sorgere dei dubbi sulla fiducia che un tempo riponeva nella Scuderia.

