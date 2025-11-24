Tutto quello che c'è da sapere su cosa aspetta Ferrari e Mercedes al GP del Qatar

Il Gran Premio di Las Vegas è ancora fresco nella memoria degli appassionati, mentre lo sguardo si rivolge già alla seconda tappa del weekend finale: il Gran Premio del Qatar.

Il circuito internazionale di Lusail, che ospiterà l'evento, promette emozioni e colpi di scena durante il prossimo fine settimana. Dopo un weekend unico a Las Vegas, ora gli occhi sono puntati sul Qatar, penultima gara della stagione, dove le recenti sanzioni per i piloti della McLaren e il formato sprint introducono nuovi elementi di tensione. Piloti come Max Verstappen hanno ancora tutte le possibilità per contendersi il titolo mondiale, grazie ai punti extra in palio.

Calendario del Gran Premio del Qatar

Il weekend del Gran Premio del Qatar rappresenta la seconda delle tre tappe finali e l'ultima occasione in cui verrà disputata una sprint race. L'evento si svolgerà sul Lusail International Circuit, debutto in Formula 1 nel 2021.

Il tracciato, lungo 5,419 km e caratterizzato da sedici curve e una singola zona DRS sulla lunga rettilinea, prevede 57 giri per un totale di 308 km. Nel 2021 Hamilton conquistò la vittoria in questa sede, mentre nel 2023 Verstappen superò Oscar Piastri e Lando Norris per aggiudicarsi la gara, dopo una stagione 2022 priva di sfide in questa sede. Nel 2024, un pilota olandese si è nuovamente imposto sul tracciato.

L'evento inizierà venerdì 28 novembre alle ore 14:30 (orario olandese) con la prima sessione di prove libere, seguita dalla qualificazione sprint alle 18:30. Sabato 29 novembre, la sprint race prenderà il via alle 15:00, seguita dalla sessione di qualificazione alle 19:00. Il weekend culminerà domenica 30 novembre, quando alle 17:00 scoppierà il Gran Premio del Qatar.

