ULTIM'ORA: Norris e Piastri SQUALIFICATI dal GP di Las Vegas, Verstappen sorride più che mai
L'atmosfera preannunciava già l'insolito sviluppo dei fatti e ora l'annuncio è ufficiale: dopo il Gran Premio di Las Vegas, Lando Norris e Oscar Piastri sono stati squalificati dalla FIA.
Norris aveva tagliato il traguardo in seconda posizione sul circuito della Las Vegas Strip, mentre Piastri aveva concluso al quarto posto. Al termine della gara, Jo Bauer, responsabile tecnico della FIA, si è diretto immediatamente ai box della McLaren in un gesto inatteso, costringendo la scuderia a chiudere i box in uno scenario di confusione.
Ben presto sono emerse voci secondo cui il bolide di Norris avrebbe completato la corsa con una quantità di carburante inferiore al minimo richiesto – almeno un chilogrammo indispensabile per permettere le verifiche tecniche.
Tuttavia, l’indagine della Federazione Internazionale dell’Automobilismo ha portato alla luce una diversa violazione tecnica, individuando come problema principale la placca posizionata sul blocco di usura posteriore.
Squalifica per Norris e Piastri a vantaggio di Verstappen
Il nodo della questione non risiede nel carburante, bensì nello spessore della placca fissata al telaio. Secondo quanto riferito dalla FIA a GPFans, lo spessore misurato risultava inferiore a 9 millimetri, un'infrazione che comporta automaticamente la squalifica, ora confermata ufficialmente per entrambi i piloti.
Nel caso in cui Norris venga squalificato, Max Verstappen – vincitore della notte a Las Vegas – vedrà ridursi il distacco in classifica, passando da un deficit di 42 a 24 punti. Con due gare e uno sprint ancora in vista, Verstappen si posiziona così al secondo posto nel mondiale, godendo di un vantaggio psicologico significativo rispetto ai piloti avversari.
