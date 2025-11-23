Russell espone i danni nella battaglia con Verstappen al GP di Las Vegas

George Russell è partito dalla quarta posizione nel Gran Premio di Las Vegas e, con una partenza emozionante, è riuscito a inserirsi tra i primi tre superando Carlos Sainz e Lando Norris.

Tuttavia, un problema al servosterzo lo ha costretto a cedere terreno alla McLaren, concludendo la giornata al terzo posto per il pilota Mercedes.

Fin dall'inizio, Norris ha optato per una manovra aggressiva sulla sinistra per mettere pressione a Max Verstappen. Nel tentativo di forzare la situazione ha frenato troppo tardi nella prima curva, perdendo così non solo il comando della gara, ma anche il secondo posto rispetto a Russell.

Quest'ultimo, già provato da difficoltà analoghe durante la sessione Q3, ha dovuto interrompere la sua carica a metà gara, cedendo nuovamente il secondo posto a Norris.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Pneumatici distrutti nella rincorsa a Verstappen

"Durante la gara ho riscontrato questo inconveniente", ha spiegato Russell al termine della prova. "Quello che mi ha penalizzato maggiormente è stato il deterioramento degli pneumatici. Quando Max è uscito dai box, ho spinto al massimo con composti ancora freddi e ciò ha finito per rovinarli", ha aggiunto il pilota.

"Ho persino commentato in radio, esprimendo dubbi sulla loro resistenza fino alla fine. È stata una giornata molto ardua e, per me, salire sul podio è stato il massimo risultato ottenibile."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!